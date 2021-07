Atât Zanni, cât și Marius și Andrei au avut parte de susținere din partea colegilor lor, iar emoțiile au fost la cote maxime. Cel care a câștigat trofeul a fost Faimosul Zanni care, în momentul în care a ajuns pe aeroport a fost șocat să vadă cât de multă lume a venit să îl felicite pentru reușita sa. Prietenii lui de la studio împreună cu Alex Velea au fost și ei prezenți și l-au luat pe artist pe sus, la propriu.

Elena Marin a oferit și ea o serie de declarații, deși ea nu a ajuns până în marea finală a emisiunii. Cu toate acestea, s-a bucurat pentru Zanni, mai ales că știa faptul că el are mai mare nevoie de premiul respectiv mai mult decât oricare dintre ei. Dansatoarea nu își imagina că oamenii iubesc atât de tare Survivor România și d-abia atunci când a ajuns în România și-a dat seama ce se întâmplă cu adevărat. În plus, a menționat că s-a întors un alt om și s-a bucurat enorm să vadă cât de multă lume a susținut-o și cât de multă lume o iubește, în urma participării sale la acest concurs.

„Parcă nu realizez, sunt ca intr-un vis. Am fost foarte emotionata, am pielea de gaina si nu stiu ce se intampla. Am trait mai bine de jumatate de an cu niste emotii, dar acum lucrurile s-au schimbat. Nici nu imi imaginam cand am plecat de acolo ca va fi asemena isterie. Mi s-a spus ca o sa fie isterie, dar este inimaginabil ce se intampla. Nu m-as fi gandit niciodata. Abia acu incep sa constientizez si sa realizez. Sunt o alta Elena, am invatat foarte multe lucruri, sunt mai puternica si vreau sa tin aparte toti oamenii care m-au sustinut. Cu asta ramai, cu sustinerea oamenilor si cu toate lucrurile pe care le-ai invatat.” , a povestit Elena Marin pentru aceeași sursă.