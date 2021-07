Momente de tensiune pentru ultimii rămași în competiția Survivor România, dar și pentru foștii concurenți care au venit să își susțină preferații. Imediat după ce a anunțat numele câștigătorului, Daniel Pavel a vorbit despre cum a simțit el experiența din Republica Dominicană, iar mărturisirile sale i-au lăsat mască pe fanii acestei emisiuni, care i-a ținut cu suflet la gură mai bine de jumătate de ani.

„Mulțumesc, nu, tu voiai să scapi de el că e greu al naibii (n.r. către Zanni, după ce acesta i-a dat trofeul), știu. Într-adevăr, este fabulos și e din aliajul din care se fac eroii moderni. Acum, foarte serios spus, așa arată toți, absolut toți sunt eroii moderni, pentru că aici, în soarele ăsta teribil, sub ploaie, sub vânt, aici se călesc caracterele și se văd acolo, acasă, pentru că supraviețuitorul înseamnă, în primul rând, un psihic foarte puternic, și așa se vede (n.r. arătând spre Zanni), un fizic foarte puternic”, a declarat Daniel Pavel potrivit wowbiz.ro .

Vedeta a ținut să îl felicite personal pe Zanni pentru reușita sau pentru toate lucrurile pe care le-a îndurat, până să primească trofeul la care au visat toți cei care au ieșit rând pe rând din competiție. În plus, prezentatorul a spus că le-a simțit emoțiilor celor aflați acolo și a empatizat cu aceștia de fiecare dată, de aceea ei s-au și atașat de Daniel Pavel despre care au vorbit foarte frumos. Nici Zannidache nu s-a lăsat mai prejos și și-a arătat aprecierea pentru cel care le-a fost alături pe fiecare traseu, din Republica Dominicană.

„E colosal, pentru că eu am învățat foarte mult de la fiecare dintre voi. Voi vedeați că încerc să vă încurajez, sigur, în limitele posibilului, și îmi luam și eu de la voi încurajări, pentru că și pentru mine, și pentru cei din spatele camerei, e o cursă. Și noi intrăm pe trasee în fiecare zi, aici, și față de cei de acasă, dorul e la fel. Sigur, aveam posibilitatea să vorbim cu ei, dar nu vorbești întotdeauna, nu comunici întotdeauna cum ți-ai dori să o faci. E o experiență transformațională, o experiență în care îmi scriu oamenii că am îmbătrânit, și cu siguranță că așa și e, am îmbătrânit, dar nu cred că e de rău neapărat asta”, a mai zis Dan Pavel.