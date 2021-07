Actorul din “Las Fierbinți” a fost agresat de un taximetrist bucureștean, deși nu avea nicio vină. Cel care îl reclamase la dispecerat, pentru că nu a vrut să îi ducă la adresă a fost chiar prietenul lui. Taximetristul a crezut că Mihai Bobonete făcuse plângerea respectivă și a dorit să se răzbune pe ele pentru tot ceea ce a făcut. Este prima dată când actorii aduc în discuție subiectul respectiv, în cadrul podcastul-ului “DA BRAVO”.

“Mai ții minte cu taximetristul care te-a bătut din cauza mea? Am plecat din Fire și am urcat întru-un taxi. Și îi spunem: «Calea Vitan 203». Și taximetristul zice că nu ne ia, că el nu merge în direcția aia. Am coborât din taxi și am urcat în taxi-ul din spate. Între timp, am sunat la dispecer și am spus că numărul TXT n-a vrut să ne ia” a povestit Octavian Strunilă în acel podcast.