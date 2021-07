Claudia Pătrașcanu pare a fi de neoprit. Vedeta i-a adus rivalei sale o serie de acuzații foarte grave, în fața cărora ea nu a putut sta cu mâinile în sân. Diva o va da în judecată pe pe fosta lui Bădălău și și-a contactat deja avocații, semn că nu vrea să piardă deloc timpul. Consideră că toate afirmațiile sale dăunează imaginii pe care o are, iar asta a făcut-o să ia decizia finală.

În plus, Bianca Drăgușanu crede că a venit vremea să fie lăsată în pace, pentru că este clar că ea are o problemă cu ea, doar că la nivelul subconștientului este o mare fană. Ea consideră că nu ar fi trebuit să vorbească niciodată așa despre un om pe care nu îl cunoaște, mai ales că la început primea tot felul de mesaje de apreciere din partea sa și îi spunea că este un model pentru ea și, de asemenea, o femeie puterrnică. Cel mai important pentru Bianca este să fie lăsată în pace de căte Claudia Pătrășcanu și de către mama sa.

„Am contactat avocații. Eu am cartea de muncă, declarațiile sale dăunează imaginii mele. Avem și legi în România, am și avocați, am și bani. Ea e ca o coropișniță, e cazul să ma lase în pace. Cred că la nivelul subconștientului mă divinizează, vorbind despre un om pe care nu-l cunoaște. La început îmi trimitea mesaje despre cât de mult mă apreciază, că sunt un model pentru ea, că sunt o femeie puternică și poate copiii noștri vor petrece timp împreună… Are o problemă direct cu mine, a pus-o și pe maică-sa să mă hărțuiască. Nu eu am divorțat-o. E cazul să-și vadă de viața ei”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru playtech.ro.