Acest sfârșit de săptămână a fost un carusel de emoții pentru Adela Popescu și pentru familia sa. Vedeta a născut pentru a treia oară, iar băiatul pe care l-a adus pe lume este perfect sănătos și a primit nota zece din partea medicilor. Blondina s-a bucurat și de faptul că soțul ei a putut să o viziteze la 20 de minute după ce ea a făcut cunoștință cu fiul lor, dar nu fără să îndeplinească toate procedurile împotriva răspândirii coronavirusului.

„Uraaaaa! 🎉🎉🎉🎉 S-a infaptuit! Baietelul nostru a venit pe lume sa ne arate ca el face mai mult ca zece fetite.:))) Si face! Ca e minunat, a luat nota 10, are 3620 si s-a nascut dupa o agonie de aproape patru ore.

Eu nu ma mai satur sa il pup, sa il miros si sa ii povestesc despre nazdravanii de fratiori ce il asteapta acasa. Tati a avut si el voie sa ne viziteze 20 de minute cat sa ne bucuram impreuna, ca si de data asta, la nasterea lui, la fel ca a fratiorilor, ploua. ❤️ Ps: Anca Sultan, ne-a iesit si de data asta. Multumesc!

Ps.2: Pentru ca este un subiect de interes, la maternitatea la care am nascut eu, tatii au voie la vizita 20 min, in intervalul 16:00-18:00 doar pe baza unui test pcr negativ sau a dovezii vaccinarii anti covid”, a scris și Adela Popescu în mediul online.