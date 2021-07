Adrian Văncică s-a născut în 18 martie 1977, la Târgoviște. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, Facultatea de Teatru, specialitatea actorie la clasa prof. univ. dr. Mircea Albulescu și este actor angajat la Teatrul Nottara din Capitală. A fost nominalizat la Premiul Gopo pentru cel mai bun actor în rol secundar în anul 2009, pentru rolul Vali Iordache din filmul „Boogie”, iar în 2018 pentru rolul polițistului din „Ultima zi”. Este fiul lui Ion Văncică și al Mariei Ionescu de la Brad, nepoata lui Ion Ionescu de la Brad, fost revoluționar pașoptist român, întemeietorul științei agricole românești, membru de onoare al Academiei Române.

Ion Ionescu de la Brad, nume la naștere Ion Isăcescu, a activat în cursul vieții ca agronom, economist, savant și scriitor. Acesta s-a remarcat printre personalitățile secolului al XIX-lea care au militat cu devotament patriotic pentru propășirea poporului român. Ca recompensă pentru eforturile sale, revoluționarului i-a fost ridicată o casa memorială, ce se găsește în Bacău, pe partea stângă a șoselei Prăjești-Brad, la ieșirea din localitatea Negri și intrarea în localitatea Brad. Vis-a-vis de lăcaș se găsește o troiță.

Actorul și scenaristul Adrian Văncică, celebru îndeosebi pentru rolul bețivului Celentano din „Las Fierbinți”, a avut un trecut încercat. Acesta a pornit de jos și a muncit pe brânci în Coreea de Sud, pe vremea când avea 25 de ani.

Adrian Văncică joacă în „Las Fierbinți” de 18 sezoane, în rolul lui Celentano, bețivul satului, personaj cu care și-a câștigat celebritatea. Puțini știu că, înainte de a deveni vedetă, acesta și-a câștigat existența pe meleaguri străine, făcând pe clovnul.

„Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulţi bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câştiga meciurile. Am lucrat într-un parc de distracţii, imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experienţă mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o.