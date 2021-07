Pentru urmăritorii Loredanei Groza este foarte clar că vedeta este plină de operații estetice, deși ea neagă faptul că a apelat la ajutorul specialiștilor pentru a arăta din ce în ce mai bine. Recent, ea a dat o serie de declarații controversate despre acest subiect, dar fanii ei au impresia că nu este deloc adevărat tot ceea ce a declarat îndrăgita cântăreață. În plus, ei au observat o serie de schimbări considerabile în ceea ce o privește chiar și în ultimele zile.

Schimbările pe care Loredana Groza le-a suferit sunt vizibile, iar din punctul de vedere al multora, oricât de mult ar încerca să ascundă adevărul este foarte clar că și-a mai făcut o serie de operații estetice. Urmăritorii ei de pe rețelele sociale au criticat-o în repetate rânduri din cauza faptului că nu mai seamănă deloc cu persoana care era în trecut și nu sunt încântați deloc de aspectul ei fizic. Acesta ar fi și motivul pentru care diva s-a enervat și a decis să vorbească.

Are sau nu Loredana Groza intervenții estetice!?

Loredana Groza le-a spus curioșilor că nu are niciun fel de operație estetică, nu are are silicoane și nici liftinguri. Mai mult de atât, cântăreața a ținut să precizeze faptul că nici nu ar avea timp să facă lucrul acesta, dar nu este nici împotriva lor. Vedeta admiră femeile care fac tot posibilul să arate foarte, foarte bine indiferent de vârsta pe care acestea o au, mai ales că în ziua de astăzi sunt tot felul de modalități care le ajută

“Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale.”, a declarat Loredana Groza, potrivitit fanatik.ro.

Citeste si: Ioniță de la Clejani, adevărul despre divorț: „Suntem triști”

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »