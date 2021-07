Chiar dacă piesele lui au fost mereu în Trending, a avut sute de concerte și o mulțime de bani, el nu s-a putut gândi prima dată la el. A avut grijă să îi ridice fratelui său o casă și să își ajute familia atât de mult cât a putut și apoi a crezut că a venit vremea să își ia și el o casă. Nu este vorba despre orice fel de casă, ci despre un penthouse pentru care manelistul a scos sume mari din buzunar.

Pentru a reuși să își ia locuința mult visată, Jador a muncit din greu și s-a străduit să strângă toată suma de bani de care avea nevoie. În sfârșit, și-a găsit locul, iar acum are o casă unde să își crească și el copiii așa cum și-a dorit dintotdeauna. Nu regretă nicio secundă faptul că a muncit zi și noapte pentru a face tot ceea ce și-a propus și va munci în continuare pentru ca oamenii dragi lui să nu ducă lipsă de nimic. Mesajul postat de artist în mediul online i-a emoționat pe urmăritorii săi, care nu au uitat să îl felicite pentru reușită.

„Când făceam câte un gest frumos tata îmi spunea ”Să trăiești, să ai casă în București”, uite că m-a ajutat Dumnezeu să am o casă. Am reușit și eu să am o casă a mea, să am și eu unde să-mi cresc copiii. Mi-am dorit foarte mult să am o casă, oricine își dorește să aibă casa lui. Toți prietenii mei sunt plecați de când erau mici, 17-18 ani, să plece să construiască și ei o casă, să formeze o familie, să creștem, să supraviețuim și uite că Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să am o căsuță, una frumoasă chiar. Nu dorm nopți la rând, dacă vrei să ai o căsuță, dacă vrei să ai ce îți dorești, să ai mașină la poartă ce își dorești tu, dacă vrei să ai casa pe care ți-o dorești tu, trebuie să muncești, să alergi”, a povestit Jador în mediul online.