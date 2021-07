Zanni nu a dus deloc o viață ușoară. Tânărul a fost abandonat de părinții săi încă de la o vârstă fragedă și a fost nevoit să stea prin cămine și prin orfelinate. El a plecat în Republica Dominicană cu gândul să câștige marele premiu, iar cu banii respectivi să își ia o casă a lui și să nu mai treacă niciodată prin momente grele precum cele din copilărie. Alex Velea are toată încrederea că va reuși, mai ales că nu este singur, ci se bucură de susținerea a mii de oameni care au stat cu ochii pe el mai bine de șase luni de zile.

„Sincer, eu nu stiu daca as fi in stare sa fac fata stresului de acolo. Eu sufar de dorul nevestei, al familiei. De asta Zanni a fost un candidat perfect, noi suntem familia lui, nu are mama, nu are tata, nu are un acoperis deasupra capului. El si-a scutit banii de chirie cand a plecat. (…) Il iubesc pe copilul asta, il stiu de vreo doi ani, stiu cat de greu a trait si prin cate a trecut, lucruri pe care copiii nu ar trebui sa le traiasca sau sa le vada. Au fost sarbatori pe care nu le-a trecut, zile de nastere pe care nu le-a sărbătorit, dar nu vreau sa il fac o victima. Tin la el pentru ca e un om talentat, e un om integru. El mi-a dat mesaj si mi-a spus „Da-mi putere ca să dau putere” si când l-am văzut cu tatuajele alea pe față am crezut că este un prăjit, dar este un copil foarte cuminte. ", a declarat Alex Velea la Ștafeta Mixtă.