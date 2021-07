Semifinala Survivor România nu a fost una prea ușoară nici pentru Zanni, care a pierdurt jocul pentru imunitate și care a avut mai tare ca niciodată nevoie de susținerea celor de acasă. Nici de data aceasta, ei nu l-au dezamăgit și i-au acordat toată încrederea lor. Înainte de a se afla cine este cel care va părăsi emisiunea, el a făcut câteva declarații emoționante despre cât de multe lucruri a reușit să învețe în tot acest timp.

„ Am aflat despre mine câtă de toleranță pot să am, cât de mult pot să mă adaptez la mediu, la oameni, cât de mult pot să îi simt și să îi intelge pe cei din jur, ce conexiuni pot să creez și cât de mult pot să îmi doresc să lupt cu cei care fac giumbușlucuri. Am aflat că sunt alergic la vrajeală și la texte din basme.Unii ar putea să creadă că sunt prea aspru, dar eu știu ce simt și prin ce am trecut pe aici. Am aflat că prefer să trec la fapte decât să vobresc, prefer să arăt oamenilor prin ceea ce fac, nu prin ce dau din gură. Când am intrat în emisiune știam că nu vreau să am de-a face cu oameni pe care i-am văzut din primele zile.", a povestit Zanni la Survivor.