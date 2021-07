La doar câteva zile după ce Fulgy și-a cerut scuze în fața lui Alex Velea și în fața familiei sale, acesta atacă din nou. El nu s-a mai putut abține și a spus că faptul că a rămas fără permis este „manevra" iubitului Antoniei. În plus, artistul a povestit și cum au stat lucrurile și a ținut să menționeze încă o dată faptul că a consumat substanțe interzise alături de el, la studio. Fratele Margheritei l-a și amenințat pe fostul lui bun prieten, spunând că dacă l-ar da în judecată, ar ajunge direct la pușcărie.

„Mi-a făcut manevră Velea cu permisul. După ce am fumat amândoi iarbă împreună, el mi-a spus că „eu mă duc cu tatăl Antoniei, nu vrei să te lăsăm?” și i-am zis „ nu, mă, lasă că mă duc eu acasă”, și au venit doi șobolani de-ai lui cu mine și mi-au făcut manevra. Velea a scăpat de data asta, dar nu e scăpat de mine. Și dacă are curaj să vină la …, în zona în care nu poate. (…) Cine e Alex Velea să-i dau eu explicații? (…) Am fumat eu iarbă, a fumat și el. Aveam și eu iarbă, avea și el. Suntem fifty-fifty. Dacă îl dau în judecată, se duce la pușcărie”, a spus Fulgy pentru Xtra Night Show.