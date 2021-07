Având în vedere faptul că s-au împăcat și că au făcut foarte multe postări împreună, unii nu au înțeles de ce nu au recunoscut oficial că sunt din nou împreună. Oana Roman a fost bombardată cu astfel de mesaje și a spus clar de ce nu au zis nimic, ci doar le-au dat dat de înțeles oamenilor că situația dintre ei s-a rezolvat, prin intermediul postărilor pe care le-au făcut în ultima vreme.

Recent, ei au pus și mai tare paie pe foc, după ce s-au pozat în tot felul de ipostaze tandre. Imaginile de la malul mării au făcut furori pe rețelele sociale, unde comentariile pozitive au început să curgă încă din primele minute. Cei doi sunt mai fericiți ca oricând și speră să nu mai existe neînțelegeri între ei, iar cea mai bucuroasă este chiar fiica lor. Isa își dorea enorm să îi aibă alături de ea ea pe părinții ei, mai ales că până când au decis să divorțeze nu au stat niciodată atât de departe unul de celălalt. Oana Roman crede că a fost un gest egoist din partea lor să păstreze totul doar pentru ei, dar a considerat că așa este mai bine pentru toată lumea.

„Foarte multă lume, inclusiv prieteni și familie ne întreabă cum și de ce ne-am împăcat. De ce? Pentru că am luat această decizie dar noi împreună, fără să simțim nevoia să o discutăm cu nimeni, nici măcar cu familia sau cu prietenii apropiați... Toți au aflat și au văzut din postările noastre. Este poate un gest egoist din partea noastră, dar am dorit să facem acest pas doar noi cu noi. Am refuzat, ca și atunci când ne-am despărțit, orice invitație la vreo emisiune în care să vorbim despre asta și nu am făcut niciun fel de discuție publică pe această temă”, a scris Oana Roman pe Story, în urmă cu doar câteva ore.