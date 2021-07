Frunmoasa vedetă nu doar că s-a măritat, dar se pare că este foarte pregătită și pentru a aduce pe lume un copil. Alexandra Stan a dat o serie de declarații în acest sens și vrea să își ia rolul de mamă în serios, când va fi cazul. Singura sa grijă era ca înainte de a rămâne însărcinată să se căsătorească, iar mai apoi să se ocupe doar de botezul celui mic. Mereu și-a dorit o familie frumoasă, dar nu a avut prea mare noroc în dragoste până acum.

„Am inițiat amândoi subiectul căsătoriei, iar cererea în căsătorie a fost fix ca în basme – s-a așezat în genunchi și m-a cerut. Amândoi ne doream să întemeiem o familie și am verbalizat acest lucru. Mai ales că ne-am gândit că, dacă ar fi să aducem un copil pe lume, să fim căsătoriți și copilul să fie botezat. Credem cu foarte multă tărie în asta și de aceea, cumva, am cochetat cu ideea și am zis: „OK, hai să ne gândim serios la asta!” , a declarat Alexandra Stan pentru viva.ro .

Tot în interviul respectiv, blondina a mărturisit cum a avut loc cererea în căsătorie, dar și ce anume a simțit în acele clipe. Cântăreața are toate lucrurile bine puse la punct și este convinsă că a găsit bărbatul alături de care vrea să trăiască pentru tot restul vieții sale și alături de care vrea să își întemeieze o familie frumoasă. Imediat după nuntă, ea și soțul ei au plecat într-o vacanță de unde ea postează tot felul de imagini pe rețelele sociale, iar admiratorii ei se bucură că în sfârșit a răsărit soarele și pe strada sa și că este fericită.

„Apoi, când am fost în Constanța, mi-a cerut să-i arăt plaja unde copilărisem eu, în cartierul meu. Am fost pe plajă și, când am ajuns acolo, a îngenuncheat și m-a întrebat. A formulat foarte frumos, a fost ceva deosebit, magic. Mi-a spus că, atunci când era mic, bunica lui îi povestea despre zâne, cred că se referea la licurici, la cei care sclipesc, și îi spunea că sunt zâne, de fapt. El toată copilăria lui a trăit cu gândul la zânele acestea și își dorea foarte mult să întâlnească o zână în realitate, adică să vadă cum arată ea. Și, când eram pe plajă, mi-a povestit lucrul acesta și m-a întrebat: „Vrei să fii zâna mea? și a fost foarte drăguț. Am spus „Da” imediat”, a mai zis ea pentru aceeași sursă.