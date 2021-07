Sebastian Chitoșcă și-a început povestirea cu momentul în care se afla în Republica Dominicană și a încercat să ia legătura cu soția sa. Aceea a fost ziua în care Alexandra a realizat că fostul Faimos a ajuns la capătul puterilor și și-a făcut griji serioase pentru el. Sebi nu a așteptat un răspuns din partea sa, ci își dorea ca ea să îl citească și să știe că este se gândește la ea la fiecare pas.

„Sufletul meu ardea și îmi zicea să trimit mesaj. A durat 2 minute.Am intrat de pe profilul dominicanului și i-am trimis mesajul. Am scris repede, am dat send și am plecat, eu nu am așteptat să primesc răspuns. Important era să știu că ea l-a primit. În momentul ăla îmi era frică că o să ies din motivul ăla, dar eram fiert să ajung acasă, să îmi văd soția. Eu sunt un om foarte corect, nu îmi place să încalc reguli, nu îmi place să fur, dar conjunctura a făcut în așa fel încât să fac treaba aia.", a povestit Sebastian Chitoșcă.