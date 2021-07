În urmă cu puțin timp Raluca Pastramă și Pepe s-au despărțit, fiecare dintre cei doi refăcându-și viața. Cântărețul și-a asumat o nouă relație cu Iasmina, în timp ce Raluca a postat o fotografie în care se sărută cu un bărbat misterios. Aceasta a șters poza la câteva minute după postare, însă presa a preluat-o și a ajuns în atenția publicului. Situația creată a ajuns chiar și în fața Oanei Zăvoranu, care a comentat întreg demersul:

„Mă bucur că a postat această poză și sunt convinsă că are și ea pe cineva! Și e îndreptățită să posteze și ea că are pe unul. Că doar nu s-o pocăi! Dar, ca de obicei, macho-manul trebuie să fie mai cu moț! Eu o încurajez pe Raluca din tot sufletul să se p**e pe el (n.r. pe Pepe).

Și să nu mai pice la intimidări și faze d-astea de-ale lui! Zici că ea ar trebui să stea toată viața sub tutela lui. El va trebui să accepte că și ea trebuie să își trăiască viața așa cum e normal! Doar nu o să stea să fie mama «la» copii până îi ajung f***ii la genunchi, la 85 de ani.

Iar el să se încurce cu 850 de baragladine. Raluca să fie mama «la» copii, dar să fie și femeie sau nevastă sau ce dorește ea în viitor! «Bichonul» nu e în măsură să facă reguli!”

Oana Zăvoranu pune la îndoilală „bărbăția” lui Pepe

Oana Zăvoranu nu doar că s-a implicat indirect, prin comentariile sale, în relația dintre Pepe și Raluca, ci a avut de obiectat inclusiv aspecte ce țin de modul de a fi a cântărețului. Se pare că diva din showbiz nu îl consideră pe fostul ei soț un adevărat bărbat:

„Latino loverul sau macho-manul sau ce se mai dă el trebuie să înțeleagă faptul că un bărbat șmecher nu merge niciodată să spună că l-a înșelat nevasta! Nici prima, nici a doua! Din start, statutul de macho-man s-a dus! Este greu și ca femeie să accepți că ai fost înșelată de bărbat!

Darămite ca barbat care se consideră macho-man! Oricum, el e doar un show-off. Nu cred nimic din ce arată el! Ăsta (n.r. Pepe) e făcut numai din minciună! «Bichonul» e făcut din minciună de la A la Z! Cu tot ce spune, tot ce face și tot ce pretinde! El a ieșit de două ori și a spus că a fost înșelat de nevastă.

Face circ precum un papagal! Mai bine să stea acasă și să ia notițe de la bărbații șmecheri! În viață se mai întâmplă să te înșele bărbatul sau nevasta, suntem oameni! Dar trebuie să faci în așa fel încât să nu te știe tot satul!

Și în niciun caz nu te duci la televizor să te lamentezi, după care să spui tot tu că ești șmecher. Îmi spune lumea că el s-a mutat deja cu aia! Vrea și copii! Despre ce vorbim? Penibil, mă! Ăsta ar trebui să-și trăiască viața pentru el, nu pentru presă și restul din jur!”, a dezvăluit Oana Zăvoranu pentru CANCAN.RO.