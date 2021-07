"În zilele următoare va fi prezentat programul în ansamblu. Vestea bună pentru astăzi: 'România educată' devine realitate. Am discutat, cea mai mare parte a întâlnirii a fost despre transpunerea în legislaţie şi în modificări reale pe care să le simtă fiecare beneficiar al sistemului de educaţie. (...) Este o fereastră de oportunitate (...) de doi ani, doi şi jumătate, până în proximitatea alegerilor din 2024, în care statul are şi resursa de program şi acest proiect 'România educată' are şi susţinerea şi în Parlament şi în Guvern, astfel încât reforma în educaţie să devină o realitate. De fapt, 'România educată' este un proiect în desfăşurare care are şansa să facă acele schimbări de care e nevoie", a arătat Barna, într-o declaraţie acordată presei.

El a reamintit că USR PLUS susţine desfiinţarea inspectoratelor şcolare şi transformarea acestora în structuri care să verifice calitatea actului de învăţământ, astfel încât partea "de gospodărire sau de numiri" să revină administraţiei locale.

Dan Barna a adăugat că discuţiile de la Cotroceni s-au axat şi asupra învăţământului profesional.

"Printre lucrurile importante discutate a fost acest subiect foarte important pentru mediul economic: învăţământul profesional şi locul învăţământului dual. Practic, ceea ce se propune în acest proiect este un sistem de vase comunicante, în care elevii şi tinerii - viitori studenţi, unii dintre ei - să aibă posibilitatea să meargă dintr-un sistem în celălalt, astfel încât fiecare să îşi poată găsi vocaţia", a precizat Barna.

Dacian Cioloş, copreşedinte USR PLUS, a arătat că în PNRR sunt prevăzute 4 miliarde de euro pentru educaţie, dar a menţionat că va trebui asigurată o continuitate şi din partea bugetului de stat în vederea finanţării învăţământului. Liderul USR PLUS a adăugat că în cadrul întâlnirii a existat un schimb de opinii legat de reforma sistemului de educaţie şi creşterea performanţei, printr-o mai mare descentralizare. El a apreciat că proiectul "România educată" reprezintă o foarte bună bază de plecare pentru reforma învăţământului în perioada următoare.

"Domnul preşedinte ne-a prezentat documentul şi viziunea generală care cuprinde foarte multe elemente, pe care le avem şi în programul de guvernare, ca şi coaliţie, atât în ce priveşte conceptul de educaţie pe care îl vrem în România, şi din perspectiva viziunii curriculare, dar şi a nevoii de investiţii, a rolului învăţământului profesional în viitor, a accesului la educaţie al tuturor categoriilor sociale. Evident, am discutat despre cum poate fi finanţată o astfel de viziune, odată pusă în practică; aspectele legate de buget, atât dimensiunea alocării pentru educaţie, dar mai ales capacitatea de absorbţie şi de utilizare a banilor care sunt alocaţi", a spus el.

Cioloş a mai precizat că a constatat multe similitudini între concluziile consultărilor organizate de către Administraţia Prezidenţială şi ideile pe care USR PLUS le-a cules în campania electorală, incluzându-le în programul de guvernare. În opinia sa, aceste similitudini vor permite în următorii doi ani o punere în practică a propunerilor.

"Inspectoratele şcolare judeţene vor trebui reorganizate. Rolul conducerii, sistemului de management al şcolilor va trebui redefinit şi pus în corelare cu rolul inspectoratelor. Sistemul de învăţământ profesional, unde rămâneau în urmă, erau pierduţi pe drum mulţi tineri, mulţi copii, va fi şi el organizat în aşa fel încât să existe posibilitatea pentru copii să aleagă să treacă din sistemul de învăţământ profesional în sistemul de învăţământ clasic. Deci, lucrurile acestea sunt deja bine pregătite", a spus Dacian Cioloş. AGERPRES