Pe parcursul edițiilor Burlacul, Andi și Ana au avut parte de multe momente în care părea că lumea este cu adevărat a lor, motiv pentru care finala a fost în favoarea Anei. Deși aceasta a câștigat competiția, la scurt timp l-a pierdut pe Andi, iar cei doi nu mai formează un cuplu în acest moment.

„Vreau să îi mulțumesc acestei femei, pentru răbdarea, puterea și bunăvoința pe care o poartă în ea! Știu, există unele persoane, care ar fi făcut totul mai bine ca mine. Persoane care ar fi ales altfel decât mine, persoane pentru care, de pe canapeaua lor, totul părea mai ușor. Nu îmi cer scuze că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor voastre, a celor puțini și vehemenți, ci vă rog doar, să vă îndreptați acele frustrări, către mine și nu către ea.” , a scris Andi pe Instagram la scurt timp după ce s-a aflat că cei doi nu mai formează un cuplu.

Andi Constantin, despre Ana Bene: „Nu cunosc persoană mai bună ca ea”

Andi, deși s-a despărțit la scurt timp de Ana, a ținut să menționeze că pe parcursul relației lor a făcut ceea ce a simțit. La adresa concurentei are doar cuvinte de laudă, relația celor doi nefiind una toxică:

„Ea nu are nici o vină, nu cunosc persoană mai bună ca ea. În schimb eu, dacă sunt vinovat de ceva, este că am făcut ceea ce am simțit și dacă pentru asta sunt de condamnat, atunci sunt aici pentru judecata voastră.”, a mai spus el.