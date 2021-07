Invitat în podcastul „Acasă la Măruță”, dirijat de Cătălin Măruță, actorul Adi Nartea, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit cu ce probleme de sănătate s-a confruntat în trecut.

„Am fost la trei sau patru medici și toți mi-au zis că e deviație de sept, mi-a propus să o operăm, am fost de acord, apoi urma să mă programez. Practic, mama, când i-am spus de treaba asta, că aveam urechea înfundată și că mă furnică o parte a capului, cu ochi cu tot, mi-a spus să fac un RMN. După am asociat toate acestea. Am făcut RMN-ul sâmbătă dimineață, m-am dus la seară la botezul copilului, iar duminică mă trezesc cu mail de la mama.