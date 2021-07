După ce s-a oprit în Germania la familia sa, Sebastian Chitoșcă a ajuns înapoi în țară, unde multe lume a fost nerăbădătoare să îl vadă. Chiar în aeroport, cu lacrimi în ochi, fostul Faimos a făcut o serie de mărturisiri emoționante și a avut momente în care nu își găsea cuvintele să spună ceea ce simte. Fotbalistul regretă enom faptul că nu a reușit să ajungă la individuale și că a fost nevoit să plece într-un moment ca acesta. Are mare încredere în Zanni, prietenul lui, că va ajunge în România cu trofeul și îl susține cât poate el de tare.

Mai mult de atât, Sebi are și niște planuri serioase de viitor, după cele șase luni pe care le-a petrecut în Republica Dominicană. Vedeta și-a propus să devină tată pentru prima dată și a promis că va rămâne același om, deși acum este mult mai cunoscut decât era înainte. Participarea la această emisiune a fost o adevărată lecție de viață, din care a învățat să îi aprecieze mult mai mult pe oamenii din jurul lui, cărora acum jumătate de an nu le acorda atât de multă atenție.

„Planurile mele sunt simple si clare. Nu am sa visez ca am devenit cineva, sunt acelasi om. Am facut sport de performanta atatia ani si faima nu m-a schimbat deloc. Intr-adevar ma iubeste mai multa lume, ma recunoaste mai multa lume pe strada, le multumesc frumos, dar planurile mele sunt simple sa fac un bebelus, sa-mi fac o familie frumoasa, sa-mi dezvolt, pe partea de online, canalul de Youtube si ramane de vazut ce-mi rezerva viitorul”, a declarat Sebastian Chitoșcă pentru wowbiz.ro.