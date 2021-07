Roxana Nemeș este o femeie sinceră, care a vorbit mereu deschis despre viața privată, dar și despre problemele cu care s-a confruntat până acum. Fiind foarte activă pe rețelele sociale, fanii ei știu aproape totul despre ea. Cu toate acestea, foarte puțini aveau habar că fosta concurentă de la Survivor România suferă de o boală gravă, pe care a refuzat să o trateze, în ideea în care nu avea cum să i se întâmple ei așa ceva.

Ei bine, viața este plină de surprize neplăcute, iar artista a reușit să se convingă pe pielea sa de acest lucru. Roxana Nemeș nu a mai rezistat, iar zilele acestea a mers la spital unde a fost pusă imediat pe masa de operații. În toți acești ani, ea a consultat mai mulți specialiști care i-au spus că nu are nimic, dar nu a mai suportat durerile pe care le avea aproape în fiecaree zi. Este convinsă că decizia de a se opera îi va schimba viața în bine, iar într-un interviu pe care l-a acordat recent a povestit cum a decurs totul și cum se simte în momentul de față.

„Era o problemă veche, nu am vrut să discut despre asta. Eu aveam problema asta de vreo 3 ani, de când aveam dureri, este vorba despre endometrioză. Nu am vorbit cu nimeni. Am încpeut să am dureri din ce în ce mai mari și am vorbit cu divers eprietene, am aflat că multe ori au avut, roi au deja. Este cancerul care nu te omoară, dar ai niște dureri groaznice. M-am trezit și am zis, doamne, am 32 de ani, de ce să stau să mă chinui? Sunt ca niște chisturi, am aflat anul trecut când deja aveam dureri groaznice. Mi-a zis doctorul care m-a și operat dar eu nu am vrut să cred că eu am așa ceva”, a declarat Roxana Nemeș pentru antenastars.ro.