Invitată fiind în cadrul unei emisiunii, viitoarea mămică a spus, încă de la început, că a venit îmbrăcată în hainele iubitului ei, pentru că ale sale nu o mai încap. Nu îi este rușine să recunoască faptul că a pus pe ea mai multe kilograme și este conștientă că acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că a refuzat din start să țină un regim. Ar fi făcut acest lucru, doar dacă era necesar. A profitat de faptul că este gravidă și și-a făcut toate poftele, indiferent despre ceea ce ar fi fost vorba. Se pare că vedeta s-a îngrășat 10 kilograme, motiv pentru care multe femei ar fi nesigure pe ele, dar nu este și cazul ei.

„Am venit în cămașa iubitului, că în ea încap. Hainele lui devin rochițele mele. Am intrat in trimestrul trei, care se spune ca e cel mai greu. Nu mi-am dorit să țin regim. Aș fi ținut regim doar dacă ar fi fost necesar. În rest, am zis dacă este această ocazie să mănânc orice, să vină. Nu cred în pofte. Acum îmi permit să mănânc tot ce-mi doresc, pentru că am această scuză, să mă satur de orice”, a declarat Cristina Cioran pentru antena3.ro.