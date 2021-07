Mihai Bendeac se află pe lista celor mai iubiți actori din țara noastră și de fiecare dată, reușește să atragă atenția asupra sa, într-un fel sau altul. Internauții îl apreciază și datorită sincerității de care a dat dat dovadă până acum, dar și pentru faptul că mereu se amuză teribil pe seama Story-urilor pe care acesta le face pe Instagram. Ei bine, recent a lăsat glumele deoparte și le-a povestit fanilor despre răceala pe care o are de câteva zile.

Actorul a ținut să remarce și faptul că nu a mai răcit în felul acesta, de aproximativ doi ani. Din fericire pentru el și pentru cei care îl iubesc nu este nimic grav. Cel mai probabil, în câteva zile se va repune pe picioare și va continua să facă același gen de postări ca și până acum. El crede că situațua prin care trece este o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, pentru că nu se mai potolește cu "nenorocirile". A simțit nevoia de odihnă și a preferat să nu se ridice din pat câteva ore bune, lucu notal neobișnuit în ceea ce îl privește pe îndrăgitul jurat de la iUmor.

„Am răcit cobză. Băi, nu am mai răcit în halul ăsta cred că de doi ani. Curg mucii. Îmi curg mucii de zici că am robinet. Am avut până acum căciulă pe cap și mi-am dat-o jos... E pedeapsa lui Dumnezeu asta, că nu mă mai potolesc cu „nenorocirile”. Mi-e rău. Ia gata, mă, că mă ridic acum în picioare și... atât, mă pun la loc”, a povestit Mihai Bendeac la Story.