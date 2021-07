Albert Oprea era unul dintre veteranii emisiunii de la Kanal D. Acesta a rezistat mai bine de șase luni condițiilor din Republica Dominicană, a făcut față foametei, dar și traseelor care de cele mai multe ori i-au dat bătăi de cap. Deși a avut o vreme în care nu mai aducea deloc puncte, telespectactorii au avut încredere în el și l-au votat de fiecare dată, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat și seara trecută. În momentul în care a auzit că el este cel pentru care experiența Survivor România a luat sfârșit, s-a emoționat extrem de tare și d-abia și-a mai găsit cuvintele să spună ceea ce simțea.

„Am venit aici cu gândul de a câștiga și a ajunge în finală. Regretele pe care vi le-am spus sunt și singurele, pentru că știam că se ajunge la momentul ăsta să părăsesc competiția și nu-mi doream deloc. Aș fi vrut să-mi îndeplinesc visul de a fi în finală și să mă țin de promisiunea pe care i-am făcut-o tatălui meu. Asta mă doare cel mai rău, plus că au fost atâția oameni care m-au votat. Vreau să-mi cer scuze, am dat tot ce ma putut. Nu am avut nicio secunda gândul de a renunța. Dacă v-am dezamăgit, credeți-mă că nu am avut intenția asta. Până în momentul ăsta, rămăsesem veteranul echipei.", a declarat Albert Oprea, în cadrul emisiunii Survivor România.