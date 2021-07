Emisiunea Survivor România, de pe Kanal D, a ajuns pe ultima sută de metri, iar marea finală va avea loc pe data de 10 iulie. Seara trecută a fost una tensionată pentru supraviețuitorii care au mai rămas în competiție, iar câștigătorul zilei a fost Zanni. El a fost nevoit să îi aleagă doi dintre cei rămași în emisiune, pentru a se bucura de recompensă alături de el. După cum a mărturisit chiar el, a vrut din tot sufletul să câștige, pentru că era convins de faptul că nimeni nu l-ar fi ales.

„Merg la Las Terrenas și trebuie să aleg pe cine vine cu mine. Știu că fiecare dintre ei își dorește să vină. Sunt imparțial, toți știu că sunt drept și îi iubesc în egală măsură. Sper să nu se supere cei care nu sunt aleși de mine. M-am gândit pe cine aleg dinainte. Nu vreau să fac un club al fetelor sau al băieților. Aleg o fată și un băiat. O aleg pe Elena, pentru că vreau să-i dau un zâmbet. Vreau să o văd fericită, am avut prea multe conflicte cu ea și nu vreau să am ranchiună în suflet. Și unul dintre băieți nu are cum să fie nici Andrei și nici Marius. Nu pot să-i iau pentru că sunt prieteni”, a declarat Zanni, în cadrul emisiunii.