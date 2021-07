Gina Matache a vorbit în repetate rânduri despre problemele sale de sănătate. Cântăreața a ajuns pe patul de spital în urmă cu un an, când s-a operat de tiroidă. În plus, vedeta are câteva probleme și la mână, iar despre toate acestea a oferit un interviu. Deși a făcut recuperare luni întregi, nu și-a revenit în totalitate, motiv pentru care a ajuns la capătul puterilor și nu mai știe ce este de făcut în acest caz.

Nu există tratament pentru mama Deliei

Artista a mai povestit că medicii nu au găsit încă un tratament pentru vindecarea sa și tocmai de aceea, a ajuns să se gândească din ce în ce mai mult dacă se va recupera vreodată. Nu ar fi fost atât de deranjată, dacă nu ar fi avut dureri insuportabile pe toată perioada zilei. Nu ar fi vrut să se dea bătută, dar a realizat că este peste puterile sale, din moment ce nici măcar cadrele medicale nu au putut să îi ofere ajutorul de care avea nevoie. Pentru a uita de toate aceste neplăceri, mama Deliei încearcă să își ocupe timpul cu alte lucruri, cum ar fi petrecerea timpului alături de nepoții ei.

„Nu mai am cum să lupt, nu mai vreau să mă duc în spitale. Nu mă mai duc, stau acasă liniștită, nu țin niciun tratament și Dumnezeu cu mila, cum o vrea așa face. Problema la mână e mai complicată decât credeam noi, nu prea există leac, nu prea avem practică, sunt lucruri puțin studiate. Mi s-a zis că mai mult nu se poate, deci ce poți să înțelegi. Nu există tratament”, a povestit mama vedetei, conform fanatik.ro.