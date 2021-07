Blondina nu înțelege deloc ce vor să obțină cele două femei pe care, în ciuda celor întâmplate, le respectă și tocmai de aceea nu își dorește să publice mesajele de amenințare pe care le-a primit. De asemenea, se pare că diva a fost și grav jignită de acestea, dar nu le-a luat prea mult în seamă până în momentul de față. Bianca Drăgușanu a fost șocată și de limbajul pe care l-au folosit cele două și a dat mai multe declarații despre scandalul în care a fost implicată.

”Nu înţeleg jocul acestor două doamne. Eu de fiecare dată am reacţionat la declaraţiile lor. Niciodata nu am început eu o dispută. Din respect pentru ele, pentru că până la urmă, a respecta pe cei din jur este si o forma de respect personal, nu o să fac publice mesajele pe care le primesc în privat de la cele două doamne. Mesaje care nu doar că sunt nedemne de nişte doamne, dar sunt pline de ameninţări, pline de blesteme, pline de ură, pline de jigniri. Nu consider însă că e ok ca două doamne să se preteze la asemenea limbaj greu de reprodus şi care ar face să roşească şi un domn care lucrează pe şantier.”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.