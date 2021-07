Cristina Cioran și Alex, partenerul său de viață, sunt în culmea fericirii și trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi îndrăgostiți vor deveni părinți în aproximativ două luni și pe măsură ce ziua cea mare se apropie, emoțiile lor sunt din ce în ce mai intense. De-a lungul anilor, Cioran a reușit să se facă remarcată în lumea mondenă și a strâns o comunitate mare de fani.

Acum, ea se pregătește pentru cel mai greu și important rol din viața sa și anume cel de mare. De asemenea, ea a povestit că nu se simte deloc bine și că doamna doctor care se ocupă de ea o sună în fiecare zi, pentru a-i verifica starea de sănătate. Având în vedere că are vârsta de 43 de ani, dar și un fibron care îi dă mari bătăi de cap, ea vrea să nască prin cezariană, pentru a nu apărea complicații. Este mai sigur atât pentru vedetă, cât și pentru fetița sa, pe care au decis să o numească Ema și pe care întreaga familie o așteaptă cu brațele deschise.

”Fac cezariană, pentru că am un fibrom. Doamna doctor mă sună zilnic. Dar eu sunt foarte emotivă, irascibilă în perioada asta. Mă frământă, pentru că nu știu dacă o să mă descurc cu plânsetele copilului. Mă simt ca un butoiaș care se rostogolește. Mi s-au umflat și picioarele de câteva zile. Mi-am făcut toate poftele de la care mă abțineam. O să mă abțin după de la mâncare. Până acum totul evoluează perfect, totul e în parametrii. Am fost și la mare. Noul Năvodari e superb, am stat și la soare”, a declarat ea în cadrul emisiunii „Exclusiv Vip”, de la Antena Stars.