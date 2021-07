Face Margherita de la Clejani ce face și reușește să atragă toată atenția asupra sa. De data aceasta, frumoasa vedetă a postat câteva imagini de pe patul de spital, în care era pe perfuzii. Persoanele care o urmăresc în mediul online au crezut că i s-a întâmplat ceva, mai ales după ce au citit despre problemele pe care fratele său, Fulgy, le-a avut în ultima perioadă. Cei care o iubesc nu trebuie să se îngrijoreze prea tare, pentru că artistei nu i s-a întâmplat nimic rău.

Margherita, la spital după externarea lui Fulgy

Se pare că diva a ajuns pe mâna medicilor, pentru că a simțit nevoia de o doză de energie în plus. Astfel, ea a făcut o terapie de revitalizare și le-a explicat admiratorilor ce presupune mai exact. Corpul ei are nevoie de vitamine, de amino-acizi, iar cu ajutorul acelor perfurzii le obține într-un mod foarte simplu. Așadar, vizita ei la spital nu are nicio legătură cu fratele său, așa cum au crezut prima dată cei care i-au văzut postările de pe rețelele sociale.

„Am ajuns pe aici să fac o terapie de revitalizare. Prin această perfuzie intră electroliții, amino-acizi, vitamine și tot ce are corpul nevoie. Fiecare dintre noi are nevoie de mai multă energie”, le-a povestit Margherita fanilor ei de pe social media.