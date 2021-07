Adela Popescu este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Ea are o familie superbă, un soț care o iubește, care este mereu alături de ea și care îi face toate poftele, dar și doi copii superbi. Andrei și Alexandru așteaptă și ei cu nerăbdare să îl cunoască pe frățiorul lor și stau aproape zilnic de vorbă cu aceștia. Mai mult de atât, cei mici le-au făcut părinților lor o serie de propuneri de nume pe care ei și le-ar dori pentru cel mic.

Recent, vedeta a făcut o serie de mărturisiri care le-au atras imediat atenția celor care o urmăresc. Soția lui Radu Vâlcan este pe zi ce trece tot mai neliniștită și speră ca lucrurile să meargă bine, mai ales că ar putea să nască în orice moment. Pentru a putea fi mai aproape de familia ei și pentru ca bebelușul să se bucure de toată atenția și iubirea sa, ea a decis să renunțe din timp la emisiunea pe care o prezenta alături de Cove, Vorbește Lumea. A mers în tot felul de vacanțe, s-a relaxat, iar acum așteaptă cu sufletul la gură să își stângă la piept cel de-al treilea copil.

„Micutule... si ce zici ca mai faci? E bine acolo la cuptoras? E bine, nu? Cred si eu.Toata lumea imi spune sa vorbesc cu tine, tu stii ca o fac. Dar iti spun chestii de-astea patetice, de dragoste. Te mangai, te apar de piciorusele lu' frate'tu Andrei, te incurajez sa comunici cu Alexandru de fiecare data cand te pupa si iti spune secretele lui si nu te cert cand imi dai cate un pumn in vezica. E si asta tot o forma de iubire, sa stii. Si, desi fac toate astea, imi e foarte teama sa incerc sa te conving de momentul in care sa vii sa ne cunosti. Caci, pe cat de nerabdatoare sunt sa iti simt pielicica de pisoi de pieptul meu, pe atat de ingrozita de travaliul prin care o sa-ti faci intrarea.Pardon, iesirea 😅. Asa ca m-am hotarat sa ma las in voia ta pentru că stiu ca impreuna o sa ne iasa cum nu se poate mai bine", a notat Adela Popescu, pe Instagram.