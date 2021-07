Alexandra Stan și Emanuel au făcut un pas important pentru viitorul lor. Când lumea se aștepta mai puțin, cei doi au pășit în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică. Având în vedere situațiile dificile prin care a trecut alături de foștii parteneri, mulți au fost șocați să afle că vedeta a îmbrăcat rochia de mireasă și că a găsit bărbatul potrivit alături de care se vede trăind pentru tot restul vieții sale.

Pentru că nu au vrut o cununie civilă clasică, la Primărie, aceștia au mers în orașul natal al bărbatului, Câmpulung, unde s-au căsătorit într-un cadru de vis. Locul special pe care l-au ales se numește Nămăiești și de acum înainte, va avea o semnificație aparte pentru cei doi îndrăgostiți. Deși toată lumea știa că au făcut cununia religioasă în Constanța, foarte puțini aveau detalii despre cununia civilă. Alexandra Stan nu și-a mai ținut admiratorii pe jar și le-a povestit cum au decurs lucrurile, dar și ce ținute speciale au purtat.

”Noi ne-am programat cununia civilă pe data de 24 aprilie, la Câmpulung, pentru că el este din Câmpulung și pentru că știam că acolo se poate face așa, mai în secret decât în București sau în Constanța, cununia civilă. Am decis să facem acolo și ne-am dorit foarte mult să oficializăm toată ceremonia într-un loc special. Adică nu ne-am dorit să facem la Primărie, așa că am avut o ceremonie foarte frumoasă, susținută chiar de doamna primar din Câmpulung, care este și prietena noastră. Am făcut la Nămăiești, care este un loc superb, unde există chiar și o icoană făcătoare de minuni. Măicuțele de acolo au fost foarte drăguțe că ne-au permis să facem cununia acolo.”, a declarat Alexandra Stan, potrivit viva.ro.