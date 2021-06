Chiar dacă povestea lor de iubire a ajuns la final, Sorin Nicolescu nu îi poartă deloc pică Andei Adam pentru deciziile pe care le-a luat și nici măcar pentru faptul că s-a afișat în compania altcuiva. A mărturisit faptul că ea, de acum, este liberă să facă tot ceea ce își dorește și că el nu și-a propus să își spele rufele în public, mai ales că a iubit-o enorm. Pentru el, fosta lui soție va fi mereu un om deosebit care l-a făcut tată și alături de care a trăit cele mai frumoase momente din viața lui.

”Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici cqnd au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Niculescu pentru antenastars.ro.