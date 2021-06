Alexandra Stan a îmbrăcat pentru prima dată rochia de mireasă. Artista s-a căsătorit recent, evenimentul având loc la malul mării. Alături de vedetă în această zi importantă au fost membrii familiei şi naşii. Blonda şi-a dorit o nuntă restrânsă şi a cerut oaspeților să păstreze secretul.

„Cel mai mare minus este că n-am avut prietenii aproape, dar a fost o ceremonie frumoasă. Ceremonia religioasă am avut-o la Constanţa, la Biserica Sf. Nicolae. Am fost cununaţi chiar de preotul care a cununat-o şi pe sora mea, care mi-a botezat nepoţii. E părintele meu duhovnic.”, a povestit Alexandra Stan.

Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală. În plus, pisicul meu a fost pacientul lui, el s-a ocupat de Hercules, doar că a fost într-un stadiu prea avansat de boală și nu mai este printre noi… Cât despre noi, a fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri. (râde)”, a declarat interpreta pentru sursa revista Viva!