Nici nu a fost externat bine din clinica de reabilitare din Grădiștea că Fulgy a fost invitat la Xtra Night Show, unde a vorbit despre situația în care a fost prins, despre Alex Velea, dar și despre faptul că este foarte supărat din cauza faptului că a rămas fără permis și că nu îl va recupera prea curând. În plus, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a povestit că, în momentul în care a făcut toate acele afirmații despre iubitul Antoniei, se afla sub influența alcoolului.

Tot seara trecută, fratele Margheritei a mărturisit că nu s-a aflat în niciun centru de reabilitare, ci acasă. La un moment dat, și-a făcut curaj și a ținut să își ceară scuze, gest pe care toată lumea l-a apreciat și la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Fulgy a creat un real scandal cu Alex Velea care a ocupat primele pagini ale ziarelor, timp de mai mult zile, dar nu regretă nimic. Cel mai important din punctul lui de vedere este faptul că a reușit să își învețe lecția.

”Am avut afirmații către Alex Velea și mi se susțin în continuare pentru că în seara în care mi s-a luat permisul am venit de la studioul lui unde s-au confirmat substanțe interzise, restul scandalul a pornit din cauza presei pentru că a scos o piesă și presa a zis că pentru mine a fost. Alex Velea a recunoscut că nu pentru mine era. Eu fiind sub influența alcoolului și separat de certurile pe care le mai aveam am vorbit prost și am aruncat în stânga și dreapta cu vorbe, dar de la vorbe la fapte e cale lungă...”, a declarat Fulgy la Xtra Night Show.