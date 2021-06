Zilele trecute, după ce a fost prins la volan consumând subastanțe interzise, el a spus că venea de la studioul lui Alex Velea unde toată lumea le consumă. Bineînțeles că iubitul Antoniei a simțit nevoia să se apere și a făcut o serie de afirmații dure despre prietenul lui, dar nici fratele Margheritei nu s-a lăsat mai prejos, deși la vremea aceea nimeni nu l-a crezut, mai ales că nu este prima dată când se implică într-un astfel de scandal.

Odată cu revenirea sa în mediul online, Fulgy nu s-a putut abține să nu vorbească sincer cu persoanele care stau zilnic cu ochii pe el și le-a mărturisit și cum au stat lururile, de fapt. Mai mult de atât, el a luat o decizie importantă și anume să lase trecutul în urmă, pentru că așa este mult mai bine pentru toată lumea. A mai transmis, de asemenea și că este bine, doar că a rămas fără permis, iar acest lucru îl doare cel mai tare. Rivalul lui Velea și-a încheiat declarația spunând că și-a învățat lecția și de data aceasta.

„Aș vrea să fac un anunț de presă! Vreau să vă spun că sunt bine, n-aveam cum să fiu altfel. După cum știți, nu mai am permis. Din punctul ăsta de vedere sunt puțin dezamăgit, pentru că am fost la studio la Alex Velea și nu pot să mint, oameni buni, s-au consumat acolo substanțe interzise, iarbă, după cum știți. Nu pot să las decât în trecut trecutul. Orice înseamnă trecut am lăsat deoparte și mi-am învățat lecția și de data aceasta, că nu e bine să te pui cu prostul”, a povestit Fulgy pe Story.