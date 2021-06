Carmen Tănase a oferit un interviu în cadrul podcast-ului „Acasă la Măruță” care a impresionat mii de oameni. Actrița a povestit inclusiv despre căsnicia cu Victor Parhon, dar și despre moartea acestuia:

„A murit de cancer pulmonar. Fuma enorm, pentru că el scria noaptea. Deci la el, o cronică era muncită. Nu ca acum, când se scrie pe un colț de masă ceva despre un spectacol. El nu pleca niciodată de acasă la un spectacol fără să citească încă o dată piesa pe care o vedea, deși era tobă de carte. Oricât de obosit era, pac, lua piesa și o citea”, a dezvăluit actrița, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Criticul de teatru avea doar 57 de ani atunci când a fost răpus de cancer.

Carmen Tănase nu a spus „DA” la starea civilă

Întrebată care este motivul pentru care nu s-a mai recăsătorit, Carmen Tănase a răspuns foarte asumată:

„Aveam 39 de ani când l-am pierdut, spre 40 așa. Când am împlinit 40 de ani nu mai era. Nu mi-am propus să nu-mi mai refac viața, însă eu m-am și căsătorit foarte greu. Am spus foarte greu «Da!», pentru că nu am considerat niciodată că un act legiferează într-adevăr o legătură strânsă între doi oameni, dar așa erau vremurile atunci.”

În ceea ce privește momentul căsătoriei sale cu Victor Parhon, Carmen Tănase a povestit un moment amuzant, aceasta spunând la starea civilă „Bineînțeles”.

„Eram la Teatrul Național din Iași când l-am cunoscut pe Țucu și a venit familia cu tot felul de motive: «Hai să o facem!», că tot făcusem copilul. Aveam 29 de ani când m-am măritat și am făcut copilul fără să fiu căsătorită, la 28 de ani. Ne-am căsătorit când Tudor avea câteva luni. Eu nu i-am spus Da! nici la Starea Civilă, i-am spus «Bineînțeles!»”, a mai declarat Carmen Tănase.