Deși admite că reputația mamei sale a ajutat-o foarte mult în carieră și în viața profesională, Alexia Eram recunoaște că de multe ori a trebuit să se cenzurere pentru a nu cauza probleme în ceea ce privește imaginea Andreei Esca.

„Ca fiica Andreei Esca… umm, pe de o parte este un lucru bun, pentru că m-a ajutat în ce fac eu acum. Nu știu dacă aș fi ajuns atât de departe dacă nu aș fi fost fiica Andreei Esca. Dar, pe de o parte, știu că, dacă nu aș fi muncit și nu aș fi făcut real ceva interesant, chiar dacă aș fi fost fiica Andreei Esca, oamenii nu erau obligați să-mi urmărească activitatea.”

Pe de altă parte, da, e super greu, pentru că tot timpul o să fiu fiica Andreei Esca, orice aș face. Poate nu neapărat generația asta, dar celelalte generații mă asociază doar cu fiica Andreei Esca. Trebuie să am grijă la tot ce fac, pentru că știți că mama are o imagine super curată. Încerc să am grijă la tot ce fac, la toate pozele pe care le postez, tot conținutul meu din social media.

Nu pot să fiu la fel de liberă cum sunt alți creatori de conținut. Oricum nu aș fi făcut mari chestii. Pur și simplu trebuie să am grijă la ce postez și cum vorbesc pentru că știi cum se preia orice [declarație] și mama până acum nu prea a avut nimic în presă așa mai negativ, să zicem”, a declarat Alexia Eram în cadrul podcast-ului Laurei Giurcanu.

Alexia Eram și Mario Fresh formează un cuplu apreciat de public! E pregătită fiica Andreei Esca să spună „DA”?

Alexia Eram este foarte îndrăgostită de iubitul său, Mario Fresh, și arată acest lucru de fiecare dată când are ocazia. În ceea ce privește o posibilă căsătorie, fiica Andreei Esca a mărturisit că este pregătită să spună „DA”, relația sa cu Mario fiind una foarte serioasă:

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.