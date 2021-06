După ce și-a recuperat telefonul pe care nu a mai pus mâna de mai bine de jumătate de an, Sebastian a ținut să le vorbească fanilor săi despre situațiile prin care a trecut în Republica Dominicană, dar și despre Zanni, cel pe care îl vede marele câștigător al emisiunii și pe care îl susține cu toate puterile sale. Cel mai probabil, îl va vota pe acesta și își va îndemna urmăritorii să facă același lucru, la fel cum a procedat și Ana Porgras.

Este rănit de faptul că a fost nevoit să plece în această etapă a emisiunii, pentru că își dorea enorm să ajungă la individuale și, de asemenea, în marea finală. Voia să lupte împotriva lui Zanni, să vadă dacă l-ar putea învinge, pentru că este un sportiv foarte bun și un om care a reușit să demonstreze că este foarte puternic și din punct de vedere psihic. Pe Instagram, Chitoșcă a postat un mesaj în care i-a transmis lui Zanni că îl iubește și că are mare încredere în el.

"Chiar dacă eu am plecat de acolo, tu, Zanni, reprezinți încă prezența mea acolo. Doar dacă vii acasă învingător, toate rănile pe care le am îmi vor trece. Big respect. Te iubesc și te aștept acasă învingător! Acum realizez și regret enorm că am părăsit competiția", a scris Sebastian Chioșcă, pe contul lui oficial de Instagram.