De când a aflat că suferă de dermografism, Adda are mare grijă la alimentație și și-a schimbat radical total stilul de viață, iar semnele sunt deja vizibile pe trupul ei. Vedeta a reușit să scape de kilogramele în plus și arată pe zi ce trece tot mai bine. Ea este foarte mândră de corpul și îl pune în evidență așa cum știe ea mai bine, în fiecare postare. Singurii care nu pot fi de acord cu toate schimbările din viața sa sunt admiratorii ei care i-au dat tot felul de comentarii acide, care au deranjat-o la culme pe soția lui Cătălin Rizea.

În cazul în care Adda nu ar urma dieta respectivă, starea ei s-ar putea agrava și tocmai de aceea nu se abate niciodată de la reguli. Artista preferă să urmeze pas cu pas indicațiile medicilor, chiar dacă multă lume nu este de acord cu ea. Cântăreața a început deja să se obișnuiască ușor, ușor cu oamenii care o critică din toate părțile, iar când unii dintre ei întrec măsura, ea nu face altceva decât să le dea block și să scape de aceștia.

“ Oamenii critică orice. Deja m-am învățat și uneori chiar mă amuz la anumite comentarii. Pe unele nu le mai bag în seamă. Cei care sar calul, primesc block direct. Nu le mai dau nicio importanță.(...) Meniul meu trebuie să conțină mâncare proaspătă, fără histamină. Mă asigur să îndeplinească toți nutrienții, vitaminele, proteinele, grăsimile de care are nevoie corpul nostru în fiecare zi. Este mâncare potrivită pentru mine și care mă ajută să mă simt bine .” a declarat Adda pentru antenastars.ro .

Se pare că Adda ar putea fi nevoită să țină acest regim pentru toată viața, chiar dacă medicul i-ar spune că poate reveni oricând la stilul de viață pe care îl avea înainte. Îi place foarte mult cum arată și se bucură din tot sufletul, că a reușit să scape de kilogramele în plus, care ei i-au dat mari bătăi de cap.

“ Cel mai probabil o să-l țin toată viața.(...) Dacă mâine mi-ar spune doctorul că aș putea să mănânc cum mâncam înainte, nu cred că aș mai face-o pentru că am descoperit beneficile unei vieți echilibrate și sănătoase și ăsta este drumul pe care vreau să merg indiferent dacă se vor rezolva sau nu problemele.(...) Și azi am făcut perfuzii. Sunt niște perfuzii cu vitamina C, cu aminoacizi, pe care orice om sănătos ar trebui să le facă din când în când. Încă mai iau medicamente .” a mai declarat pentru sursa respectivă.