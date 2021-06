Juratul de la iUmor și soția lui Alex Ashraf au avut zile în care se tachinau pe rețelele sociale, motiv pentru care oamenii au ajuns să se întrebe dacă nu cumva între ei există mai mult decât o relație de prietenie. Văzând toate zvonurile care au circulat pe interrnet, ea a decis să lămurească situația, chiar în cadrul emisiunii sale, care este urmărită de mii de oameni. În plus, vedeta le-a promis că, în momentul în care va ajunge la 100.000 de subscriberi ,va posta câte două episoade pe săptămână și chiar se ține de cuvânt.

Legat de relația dintre ea și Mihai Bendeac, Oana Zăvoranu a declarat că între ei a fost mereu o atracție fizică și nimic mai mult. Actrița crede despre el că este un personaj, că este un om talentat care își merită locul și care își face foarte bine meseria.

„Eu am declarat în nenumărate rânduri că îmi este simpatic, dar există și momente când îmi vine să îi dau numai pumni în cap. Am așa o relație de love-hate, e cu năbădăi, cu Bendeac. Este un personaj mișto, dar și joacă foarte bine. El și atunci când vrea să pară că nu joacă, el joacă. Nu are toate țiglele pe casă, ca și mine, nu are doar o păsărică, are un stol, ca și mine. Din când în când îl urmăream și mă zăpăcea cu pozele alea din lift… ăsta are un fetiș cu liftul”, le-a povestit Zăvo fanilor ei, pe canalul său de YouTube.