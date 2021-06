În această etapă a emisiunii Survivor România, fiecare concurent își dorește să ajungă la individuale și face tot ceea ce îi stă în putință, pentru a ajunge cât mai departe. Ei bine, nu toți au norocul acesta, iar cel care nu și-a văzut visul împlinit este chiar Sebastian Chitoșcă. Faimosul a primit trista veste că este nevoit să se întoarcă în România, pentru că Elena Marin a primit mult mai multe voturi din partea celor de acasă, datorită cărora dansatoarea a ieșit și favorită de câteva ori. Deși colegii ei o au la inimă deloc, fanii emisiunii nu sunt de aceeași părere cu ei și o votează într-un număr foarte mare.

Imediat după eliminarea sa, fostul concurent de la Survivor România a făcut o serie de declarații, direct din camera de hotel. Sebastian le-a promis fanilor săi din mediul online că le va vorbi mult mai mult despre experiența Survivor România, după ce va reuși să ia legătura cu familia sa, căreia îi duce dorul și pe care este nerăbdător să o revadă. Regretă, de asemenea, faptul că nu a ajuns la individuale, dar este mult prea târziu să mai repare ceva.

„Wow! Nu îmi vine să cred! Am telefon în mână. Îmi pare foarte rău că experiența Survivor s-a încheiat pentru mine în această seară. Vă mulțumesc din suflet pentru susținerea voastră, vă iubesc mult. Lăsați-mi puțin timp să vorbesc cu familia, să vorbesc cu oamenii dragi și vă promit că în scurt timp o să ținem legătura. Evident că o să vă povestesc mai multe despre această experiență. Îmi pare foarte rău că nu am ajuns la individuale și la finală. Dacă treceam de această săptămână eram acolo și sunt ferm convins că nu vă dezamăgeam. Am foarte mari emoții, nu știu ce să vă mai spun. Îmi vine să plâng de nervi”, a povestit Sebastian, la Story.