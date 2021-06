Iubita lui Florin Popa a acordat recent un interviu, în care vorbește despre sarcină, dar și despre kilogramele pe care le-a acumulat în tot acest timp. Mai mult de atât, viitoarea mămică a discutat și despre alimentația sa. Se pare că nu și-a schimbat deloc stilul de viață, de când a rămas însărcinată și se menține încă în formă. Nicole Cherry a luat în greutate mai puțin decât s-ar fi așteptat și anume un kilogram și jumătate și este fericită cu acest lucru. Ea și partenerul ei de viață sunt extrem de fericiți, dar și nerăbdători să o strângă în brațe pe micuța lor.

Cei doi nu au anunțat ce nume va purta fiica lor, iar fanii lor sunt foarte curioși în ceea ce privește acest aspect. Mai mult ca sigur, vor da vestea cea mare la momentul potrivit. Cântăreața va naște la începutul lunii decembrie, după cum chiar ea a dezvăluit, în urmă cu câteva zile. În plus, ea își dorește din tot sufletul ei ca fiica lor să fie Săgetător, pentru că se înțelege extrem de bine cu nativii acestei zodii.

“Nu am pofte, este totul absolut normal, nu s-a schimbat absolut nimic. Am un copil care nu vrea, se pare, să-mi schimbe radical viața dintr-odată. Mănânc normal, nu mănânc dulciuri, că nu prea pot. Am aceeași alimentație ca până acum. Săptămâna viitoare fac 4 luni de sarcină. În greutate am luat un kilogram jumătate. În decembrie ar trebui să nasc. Săgetător aș vrea să fie, să vină la început de decembrie”, a declarat Nicole Cherry pentru ciao.ro.