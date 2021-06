Sindy, una dintre cele mai îndrăgite concurente de la „Survivor”, s-a întors din Republica Dominicană cu regret și cu o entorsă la picior. Totuși, problemele medicale nu au oprit-o din a practica sport.

„Am stat acolo trei luni și, cum nu am mâncat și nu m-am antrenat, am cam pierdut forța musculară, masa și abilitățile sportive. Accidentarea mea a fost destul de gravă, pentru că am făcut o entorsă”, a povestit sportiva într-un interviu pentru Kanal D.

„Îmi place tot ce implică sport, în afară de jocurile cu mingi, pentru că la asta nu mă pricep și nu-mi plac”, a completat ea. Visul tinerei este să-și deschidă o afacere: „Încă nu știu ce aș vrea exact. Mă gândesc la ceva pe plan imobiliar. Da, așa ceva aș face”.