Nicole Cherry, imediat după ce a făcut testul de sarcină, a amenajat un cadru romantic pentru a-l anunța pe partenerul său și pentru a imortaliza momentul. Florin nu s-a conformat planului pus la cale de artistă și a decis să se așeze într-un alt loc:

„Erau niște semne care îmi dădeau de veste, mă așteptam, sarcina nu a fost întâmplătoare. Am lucrat la asta. Tot e o surpriză, până nu vezi testul ăla. Dar era de așteptat. Am făcut un test și a ieșit pozitiv. Am încercat să filmez, dar s-a pus în afara cadrului pe care îl aranjasem. Trebuia să fie pentru noi și doar atât. O să fie special momentul ăsta pentru totdeauna”, a povestit Nicole Cherry.

Reacția părinților lui Nicole Cherry

Părinții artistei au fost foarte fericiți să audă că în scurt timp vor deveni bunici. Nicole susține că mereu a fost ajutată și apreciată de aceștia, iar o sarcină nu este decât un motiv de bucurie:

„Părinții mei s-au bucurat foarte mult! Am cei mai fantastici părinți, care sunt alături de mine si mă susțin necondiționat”, a mărturisit cântăreața.