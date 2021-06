Invitat la podcast-ul lui Damian Drăghici, Tzanca Uraganu a vorbit deschis despre viața lui, abordând chiar și subiecte tabuu precum consumul de droguri. Manelistul nu doar că a recunoscut că în trecut a încercat stupefiante, însă a mărturisit și că de aproximativ un an și jumătate a renunțat la acestea.

Manelistul a povestit că a făcut o promisiune față de Dumnezeu și că nu va mai consuma substanțe interzise:

„De un an și jumătate nu am mai pus mâna pe niciun fel de substanțe. Am promis la Fecioara Maria, la Mânăstirea Ghighiu, de la Ploiești, e lângă mine acolo. Și m-am dus acolo, este o icoană făcătoare de minuni de 400 de ani și vin oameni din toată țara.

Am promis acolo cu mâna pe icoană că nu mai fac așa ceva, în afară că beau și eu, asta e altă treabă. Nu mai fac niciodată, am greșit și eu în trecut și am promis că nu mai fac niciodată și m-am lepădat.”

Tzanca Uraganu s-a confruntat cu anxietate

Deși pare că duce o viață ca în filme, Tzanca Uraganu a suferit în perioada pandemiei de o anxietate puternică și a fost nevoit să apeleze la specialiști pentru a-și remedia problema. Manelistul a povestit că a mers atât la psiholog, cât și la psihiatru, iar datorită lor starea sa de spirit s-a îmbunătățit.

„Sunt mult mai bine din toate punctele de vedere”, a mărturisit Tzancă Uraganu în podcast-ul lui Damian Drăghici.