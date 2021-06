În timpul declarațiilor, fostul concurent al competiției culinare a mai subliniat că a jucat „finala la două capete” și nu ar fi fost revoltat dacă premiul de 30.000 de euro ar fi ajuns la Elena Matei sau la Cătălin Amarandei:

„Aș fi ipocrit să spun că m-am bucurat când s-a anunțat câștigătorul. Am jucat finala la două capete. O parte din meniul meu a fost la Elena și am fost mâna dreaptă a lui Cătă. Mi-am dorit în primul să câștige Cătă, iar dacă nu era Cătă, aș fi acceptat să câștige Elena, pentru că la cât ne-am certat noi în concurs până la urmă suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine. Clar am fost dezamăgit când niciunul dintre ei nu a câștigat, dar asta e, am câștigat pe alte părți”, a declarat Ștefan Borleanu.

Ștefan Borleanu, despre gafa făcută în semifinală: „N-am fost inspirat”

„Am declarat că sunt cel mai frustrat concurent din acest sezon. A venit după finală, după ce s-a anunțat câștigătorul. Frustrat am fost pentru că n-am intrat în finală și că nu am putut să-mi joc ultima carte și din cauza alegerilor mele. N-am fost inspirat să aleg puiul ăla. Știu să fac și tochitură și mâncare de casă și ciorbă și mâncărică de cartofi cu porc și mazăre, dar acolo e un concurs și am vrut să arăt că știu să gătesc și că bucătăria a evoluat și că suntem în 2021”, a mărturisit Ștefan Borleanu în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”.