Iulia Albu a arătat o altă față a sa în podcast-ul „Acasă la Măruță”. Aceasta a spus lucrurilor pe nume și a vorbit inclusiv despre motivele care au stat la baza divorțului de Mihai Albu:

„Acum dacă încerc să dau un răspuns onest, ar fi faptul că am avut o problemă pe care o au 90% dintre cuplurile din România, bărbatul nu-și dorește o femeie de carieră. Eu am lucrat tot timpul încă din timpul facultății, dar în momentul în care am început să cresc foarte rapid a fost o problemă.”, a spus Iulia Albu.

Cu atât mai mult, deși a vorbit cu admirație despre munca pe care o depune fostul ei soț, a ținut să menționeze detalii referitoare la momentul în care relația lor s-a terminat:

„A dorit după ce am divorțat mașina înapoi, pe care mi-o făcuse cadou de ziua mea, i-am dat-o. Mi-a cerut verigheta, i-am dat-o. Nu a fost niciun fel de opoziție din partea mea, absolut nimic.”, a adăugat criticul.

Cine a ales să pună punct relației

Timp de 9 ani, Iulia și Mihai Albu au avut diverse conflicte în spațiul public, cele mai multe fiind provocate de relația pe care fiecare dintre ei dorește să o aibă cu Mikaela, fiica lor. Astăzi, Iulia vorbește liber și deschis despre problemele întâmpinate pe parcursul celor 7 ani de mariaj și admite faptul că Mihai este cel care a pus punct relației, deși ea își dorea același lucru:

„Adevărul este că eu am fost foarte împăcată cu această decizie. Nu eu am luat decizia să divorțăm. La momentul respectiv, el a fost cel care a ieșit în presă și a spus „Nu mai pot să fiu căsătorit, doresc să divorțez”, că și eu îmi doream lucrul ăsta este foarte adevărat.

Probabil că ar mai fi trecut încă jumătate de an, să fie inițiativa mea 100% , dar mi-am dorit și eu acest lucru. De aceea nu am fost în instanță, de aceea nu am negociat.”, a dezvăluit Iulia Albu în podcast-ul lui Cătălin Măruță.