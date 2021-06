Feli vreau să adopte un copil

Rolul de mamă a transformat-o pe Feli în cea mai fericită femeie. Fetița ei i-a schimbat viața la 380 de grade. Vedeta este pregătită și pentru un al doilea copil, însă de această dată, artista este hotărâtă că vrea să adopte un copil.

Fetița ei, Nora Luna a ajutat-o să se redescopere și a devenit cel mai prețios dar pe care i l-a putut oferi Dumnezeu. Feli afirmă că micuța a venit ca o surpiză în viața ei.

„Simt că să adopt este una din misiunile mele pe acest pământ. Știu că eu nu pot să controlez tot ce ține de viața mea și mai știu că Dumnezeu ne da așa daruri frumoase atunci când suntem pregătiți să le primim. Eu știu că o să simt când o să fie momentul. Inima mea este deschisă”, a declarat Feli, pentru perfecte.ro.

„Am știut că el o să fie tatăl copilului meu”

Feli este împlinită și pe plan sentimental. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Cătălin, iubitul ei alături de care o crește pe micuța Nora Luna. Cei doi s-au cunoscut și au simțit o chimie și o atracție puternică, motiv pentru care astăzi formează o familie.

Citeste si: Vine barza la Bianca Drăgușanu? Noile declarațiile ale vedetei. „În...

„Pe Cătă l-am cunoscut la o nuntă la care am fost invitată să cânt. De acolo am devenit prieteni, iar câteva luni mai târziu deveneam părinții Norei Luna. De menționat faptul că, iubindu-ne, deja a venit și ea. Nu a fost dragoste la prima vedere! A fost sentiment de apartenență la prima vedere. Am știut că el o să fie tatăl copilului meu”, a mai spus Feli.