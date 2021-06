Rikito Watanabe, japonezul de la Chefi la Cuțite, arată cu ce se ocupă în afara competiției

În majoritatea timpului, Rikito se ocupă de a doua sa cea mai mare pasiune: mașinile. Îi place să conducă și să își repare automobilul. „Eu conduc de 7-8 ani. Am avut și trei accidente de mașină; o dată a fost mai puternic, de celelalte dăți mai mici. Eu nu am știut ce însemană sens giratoriu și am intrat fără să mă asigur. Așa am intrat și am afectat 4 mașini. Eu nu am pățit nimic. Dacă vede lumea de atunci, le cer scuze acum”, a declarat Riki într-un interviu pentru „Xtra Night Show”.

Așadar, simpaticul stă toată ziua pe cai putere și, în paralel, se ocupă de afacerea familiei. Japonezul se află în România de opt ani și tot de atunci s-a îndrăgostit iremediabil de țara noastră. În prezent, el locuiește la Constanța, acolo unde părintele său a deschis un restaurant, în care se implică și Riki.

Ce spune despre afinitatea sa pentru Elena

„Nu,nu,nu, nu trebuie să fie o fată ca Elena. Spui că numai ca ea vreau, să arate ca ea, dar nu. Între o fată și mine trebuie să fie doar chimie și atât. Oricum, puteți spune ce vreți. Luați aminte, oameni de acasă, cel mai important este ce gândești tu”, a completat concurentul.