O bună perioadă de vreme, tânărul cuplu a avut o relație la distanță, cât timp fiica Andreei Esca a fost plecată să studieze în străinătate. Chiar dacă dorul i-a măcinat, cei doi au preferat să treacă împreună și peste acest hop. Iubirea lor nu a fost afectată de kilometrii care i-au despărțit, dar, cândva, ceva a erodat legătura lor. Astăzi, în premieră, într-un interviu pentru Pro TV, vedetele au recunoscut că au fost la un pas de separare. Întrebați de reporterul emisiunii de zi dacă au fost vreodată aproape de a se despărți, aceștia au avut răspunsuri diferite. Cel care s-a pronunțat a fost interpretul.

„Da, mă, da, am fost!”, a spus ferm Mario.

Deși nu au oferit prea multe detalii despre impas, o altă înrebare a jurnalistei care i-a intervievat a devoalat că defectele lor, cel mai probabil, i-au adus în acel punct. Alexia a spus despre Mario că mai poate lucra la orgoliu, iar solistul i-a transmis iubitei că are nevoie de echilibru. Tot în urma acestor declarații am putut observa că aceștia, chiar și după cinci ani de relație, continuă să își vadă părțile bune. Tot acestea, alături de iubirea pe care și-o poartă, i-au readus, poate, unul în brațele celuilalt în clipa de cotitură trăită.

„Nu îmi place că e foarte orgolios și că ține foarte mult supărarea. Și ce îmi place e la el e faptul că este romantic atunci când vrea, cald și amuzant”, e de părere Alexia.

„Ce nu îmi place este că e foarte indecisă. Este cea mai indecisă persoană pe care o cunosc. Pe de altă parte, îmi plac foarte mult ochii ei, faptul că este rârâită și că este călduroasă, drăgăstoasă. În plus, are multă grijă de mine, mai multă decât are oricine altcineva”, a fost opinia lui Mario.