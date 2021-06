Culiță Sterp a cerut să se întoarcă la timp din Republica Dominicană, acolo unde a participat la „Survivor”, pentru a nu rata nașterea băiatului său. Faimosul a trăit în 17 mai emoția vieții sale, căci atunci a devenit tătic pentru prima oară. Iubita lui, Daniela Iliescu, a născut natural într-o clinică de stat din Cluj, sub supravegherea atentă a unei echipe medicale experimentate, un băiețel perfect sănătos, care a cântărit 4 kg.

„Astăzi 17 Iunie , am văzut cum arată fericirea , până acum pot spune că am trăit degeaba! Nu se poate descrie în cuvinte acest sentiment , aceste trăiri, pe care vă doresc tuturor să le simțiți , pt că vă schimbă viața cu adevărat ❤️ 4 kg si 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat , pe care l-a adus pe lume cea mai frumoasă si cea mai iubită mămică din lume @daniela.iliescu ! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic! ❤️”, a notat solistul pe contul de Instagram în ziua cea mare.